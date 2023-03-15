Криштиану Роналду — о выходе «Аль-Насра» в полуфинал Кубка: хорошая победа, команда!

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду поделился эмоциями от выхода команды в полуфинал Кубка Саудовской Аравии.

«Хорошая победа, команда! Мы вышли в полуфинал», – написал Роналду в своей социальной сети.

«Аль-Наср» обыграл «Абху» со счётом 3:1 и пробился в полуфинал соревнования. Роналду вышел в стартовом составе в этом матче и провёл на поле 86 минут, не отметившись результативными действиями. В матчах чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Иттихадом» (0:1) и «Аль-Батином» (3:1) Криштиану также ушёл с поля без голов и результативных передач.

Напомним, Роналду покинул «Манчестер Юнайтед» в ноябре прошлого года. В январе 2023-го он подписал контракт с клубом из Саудовской Аравии «Аль-Наср». Перед уходом из клуба португалец дал скандальное интервью журналисту Пирсу Моргану.

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