Криштиану Роналду — о выходе «Аль-Насра» в полуфинал Кубка: хорошая победа, команда!

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду поделился эмоциями от выхода команды в полуфинал Кубка Саудовской Аравии.
«Хорошая победа, команда! Мы вышли в полуфинал», – написал Роналду в своей социальной сети.
«Аль-Наср» обыграл «Абху» со счётом 3:1 и пробился в полуфинал соревнования. Роналду вышел в стартовом составе в этом матче и провёл на поле 86 минут, не отметившись результативными действиями. В матчах чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Иттихадом» (0:1) и «Аль-Батином» (3:1) Криштиану также ушёл с поля без голов и результативных передач.
Напомним, Роналду покинул «Манчестер Юнайтед» в ноябре прошлого года. В январе 2023-го он подписал контракт с клубом из Саудовской Аравии «Аль-Наср». Перед уходом из клуба португалец дал скандальное интервью журналисту Пирсу Моргану.
Роналду после поражения пнул бутылку под крики «Месси!»
- 15 марта 2023
-
03:46
-
03:32
-
03:18
-
03:05
-
02:55
-
02:48
-
02:37
-
02:30
-
02:27
-
02:25
-
01:48
-
01:20
-
01:00
-
00:59
-
00:54
-
00:50
-
00:30
-
00:27
-
00:23
-
00:17
-
00:14
-
00:13
-
00:08
- 14 марта 2023
-
23:59
-
23:54
-
23:47
-
23:45
-
23:41
-
23:39
-
23:34
-
23:25
-
23:23
-
23:21
-
23:15
-
23:12