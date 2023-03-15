Фабиньо — об ответном матче с «Реалом»: у «Ливерпуля» есть хороший опыт с «Барселоной»

Полузащитник «Ливерпуля» Фабиньо поделился ожиданиями от ответного матча с «Реалом» в Лиге чемпионов.
«Нам нужно сохранять хладнокровие. Мы сделаем всё, чтобы получить удовольствие от игры, посмотрим, сможем ли мы добраться до дополнительного времени или даже забить больше и выбить «Реал». Это действительно сложно, нам нужно играть умно.
Винисиус переживает потрясающее время в карьере. Один из главных игроков «Реала». В первом матче он показал, почему он находится на таком уровне, особенно в случае с первым голом. Остановить его – это трудная задача.
«Реал» чует запах крови. Если дать им возможность, они пойдут и забьют. Это мы и увидели в первом матче. Нам нужно извлечь урок из этого и стараться играть менее открыто.
Сейчас нам нечего терять – все ждут победы и прохода дальше от «Реала». Но у нас есть ответственность – мы играем за «Ливерпуль». У этой команды и футболистов есть хороший опыт, например, с «Барселоной» в 2019 году, когда удалось изменить исход противостояния. Мы знаем, что это возможно», – приводит слова Фабиньо официальный сайт УЕФА.
15 марта в Мадриде состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов. В первой игре «красные» дома проиграли со счетом 2:5.
Все пять финалов ЛЧ Карло Анчелотти:
- 15 марта 2023
-
03:46
-
03:32
-
03:18
-
03:05
-
02:55
-
02:48
-
02:37
-
02:30
-
02:27
-
02:25
-
01:48
-
01:20
-
01:00
-
00:59
-
00:54
-
00:50
-
00:30
-
00:27
-
00:23
-
00:17
-
00:14
-
00:13
-
00:08
- 14 марта 2023
-
23:59
-
23:54
-
23:47
-
23:45
-
23:41
-
23:39
-
23:34
-
23:25
-
23:23
-
23:21
-
23:15
-
23:12