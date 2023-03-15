Фабиньо — об ответном матче с «Реалом»: у «Ливерпуля» есть хороший опыт с «Барселоной»

Полузащитник «Ливерпуля» Фабиньо поделился ожиданиями от ответного матча с «Реалом» в Лиге чемпионов.

«Нам нужно сохранять хладнокровие. Мы сделаем всё, чтобы получить удовольствие от игры, посмотрим, сможем ли мы добраться до дополнительного времени или даже забить больше и выбить «Реал». Это действительно сложно, нам нужно играть умно.

Винисиус переживает потрясающее время в карьере. Один из главных игроков «Реала». В первом матче он показал, почему он находится на таком уровне, особенно в случае с первым голом. Остановить его – это трудная задача.

«Реал» чует запах крови. Если дать им возможность, они пойдут и забьют. Это мы и увидели в первом матче. Нам нужно извлечь урок из этого и стараться играть менее открыто.

Сейчас нам нечего терять – все ждут победы и прохода дальше от «Реала». Но у нас есть ответственность – мы играем за «Ливерпуль». У этой команды и футболистов есть хороший опыт, например, с «Барселоной» в 2019 году, когда удалось изменить исход противостояния. Мы знаем, что это возможно», – приводит слова Фабиньо официальный сайт УЕФА.

15 марта в Мадриде состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов. В первой игре «красные» дома проиграли со счетом 2:5.

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