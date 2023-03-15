«Ман Сити» и «Интер» в 1/4 финала ЛЧ, тяжёлая победа Медведева. Главное к утру

«Манчестер Сити» и «Интер» вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов УЕФА, российский теннисист Даниил Медведев переиграл немца Александра Зверева в матче 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе, канадский форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид покорил невероятное достижение. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. Пента-трик Холанда помог «Манчестер Сити» разгромить «РБ Лейпциг».
2. Медведев сломил сопротивление Зверева и вышел в 1/4 финала Индиан-Уэллса.
3. «Интер» сыграл вничью с «Порту» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов.
4. Макдэвид установил бомбардирский рекорд НХЛ среди всех действующих игроков лиги.
5. Рублёв уступил Норри в четвёртом круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе.
6. Очки Панарина и Тарасенко помогли «Рейнджерс» обыграть «Вашингтон» без Овечкина.
7. ЦСКА в решающем матче обыграл «Северсталь» и вышел в полуфинал Запада плей-офф КХЛ.
8. «Спартак» сыграл вничью с «Уралом» в матче Кубка России.
9. «Аль-Наср» обыграл «Абху». Роналду провёл третий матч подряд без результативных действий.
10. «Металлург» одержал волевую победу над «Автомобилистом» и вышел во второй раунд плей-офф.
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