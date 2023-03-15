Главный тренер «Лейпцига» Розе прокомментировал крупное поражение от «Ман Сити»
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Главный тренер «РБ Лейпциг» Марко Розе высказался о разгромном поражении в матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА от «Манчестер Сити» (0:7).
«Нам так и не удалось войти в игру. Ответственность за это лежит на мне. Мы пропускали таким образом, что это очень огорчает. «Сити» одержал свою победу более чем заслуженно.
Совсем плохо у нас было с обороной внутри штрафной площади. И это – в 1/8 финала Лиги чемпионов! Манчестерцы кое-что изменили в своем прессинге по сравнению со вторым таймом в Лейпциге, и это стало тем, чего мы не ожидали.
Знаю то, насколько хорош Эрлинг, знаю его сильные стороны. Когда Эрлинг приближается к воротам, он нацелен на гол. Сегодня он забил четы… А нет, даже пять!» – приводит слова Розе пресс-служба УЕФА.
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