Клопп: по ту сторону стола я бы увидел то же самое, что у «Ливерпуля» нет шансов

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом». Встреча состоится сегодня, 15 марта. Начало игры — в 23:00 мск. Первый матч завершился победой испанского клуба со счётом 5:2.
«Мы здесь для того, чтобы выиграть футбольный матч. Это достаточно сложно в этом месте, такое случается нечасто, не так часто команды приезжают на «Бернабеу» и выигрывают игру. Это одна из лучших команд в мире, с которой мы встретимся. Сюда не приезжаешь, просто ожидая победы, но именно поэтому мы здесь, мы как следует постараемся победить, а потом посмотрим, что из этого выйдет. Но дело не в том, чтобы сидеть здесь и говорить, что забить три гола — это не проблема. Конечно, это проблема. С другой стороны, три гола возможны только в том случае, если мы не пропустим, потому что в противном случае нам придется забивать больше, что делает это немного более маловероятным. Вот и всё.
Я понимаю на 100 процентов, со всеми вопросами, которые у вас здесь есть, всё в порядке. Если бы я сидел по ту сторону стола, я бы увидел то же самое: у «Ливерпуля» нет шансов. Это означает, что мы одни с небольшой верой в шанс. Сейчас мы попробуем и посмотрим», — приводит слова Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».
Видео: Сенсации группового этапа Лиги чемпионов
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