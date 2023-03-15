Гарначо — о травме: это часть футбола, я уже сосредоточен на своём восстановлении

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо высказался о травме, полученной в матче 27-го тура Английской Премьер-лиги с «Саутгемптоном» (0:0). Медицинское обследование выявило у 18-летнего игрока повреждение связок голеностопа.

«Трудно описать словами, что я сейчас чувствую. К сожалению, я не смогу помочь товарищам по команде в предстоящих играх в очень важной части сезона для «Манчестер Юнайтед».

Я разочарован также тем, что упускаю возможность присоединиться к сборной Аргентины. Это мог быть великий момент, которым я и моя семья могли бы гордиться.

Но это часть футбола и нашей профессии, поэтому я уже сосредоточен на своём восстановлении. Бог научил меня никогда не сдаваться, и я обязательно вернусь сильнее, чем когда-либо!» — написал Гарначо на своей странице в социальной сети.