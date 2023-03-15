Абаскаль объяснил, почему Зиньковский не вышел в стартовом составе на матч с «Уралом»
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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, почему полузащитник Антон Зиньковский в матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Уралом» (1:1) вышел на поле только во втором тайме.
«Ответ очень простой. Он не вышел в первом тайме, потому что это был другой матч. Нам нужно было взять его под контроль другим футболом. У нас нет Шамара (Николсона. — Прим. «Чемпионата»), нет Соболева. Подачи, к примеру, они бы не работали. У нас не может Пруцев или Игнатов идти и замыкать подачи. В концовке, при равном счёте, как раз это уже было уместно, чтобы было больше подач. Конечно, ему тоже было непросто, но так это объясянется», — сказал Гильермо Абаскаль на послематчевой пресс-конференции.
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