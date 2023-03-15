Защитник «Интернасьонала» Марио Фернандес пропустит две недели из-за травмы, полученной в матче 11-го тура чемпионата бразильского штата Риу-Гранди-ду-Сул с «Эспортиво» (4:1).
После проведения экспертизы выяснилось, что Фернандес не сможет выйти на поле в течение двух недель. Таким образом, он пропустит полуфинал чемпионата штата, сообщает globo.com.
Это повреждение стало вторым для Марио в пяти последних матчах за «Интернасьональ». Чуть больше месяца назад во встрече с «Бразил де Пелотас» (1:0) защитник был вынужден покинуть поле через пять минут после выхода на замену из-за столкновения с соперником. Позднее Фернандесу диагностировали сотрясение мозга.
На данный момент бывший игрок ЦСКА принял участие в пяти из 11 матчей бразильской команды в этом сезоне. Он четыре раза выходил в стартовом составе и провёл на поле суммарно 306 минут.
- 15 марта 2023
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