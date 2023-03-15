Абаскаль высказался о состоянии поля на стадионе «Спартака»
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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о состоянии поля на стадионе «Открытие Банк Арена». Вчера, 14 марта, «Спартак» в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сыграл вничью с «Уралом» — 1:1.
«Наши агрономы делают всё возможное. Они работают, чтобы поле было в максимально хорошем состоянии. Но мы проводили четыре матча за эти 20 дней. Солнца не было — это тоже не помогает. И время нам не помогает. Сейчас будет небольшая пауза. Надеемся, что солнце появится и всё будет хорошо», — сказал Гильермо Абаскаль на послематчевой пресс-конференции.
Следующий домашний матч «Спартак» проведёт в первые выходные апреля. Соперником во встрече 21-го тура Российской Премьер-Лиги выступит «Ахмат».
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