New York Times: Кварацхелия не подавал таких уж больших надежд, играя в «Рубине» в 21 год

Популярное американское издание New York Times посвятило большой материал грузинскому вингеру «Наполи» Хвиче Кварацхелии. В материале раскрывается футбольный путь Кварацхелии и становление его таланта. По мнению автора статьи, Хвича не подавал больших надежд, играя в «Рубине». При этом автор по заслугам оценивает нынешние достижения грузинского игрока в Италии.

«Талант, способный покорить одну из лучших лиг Европы, всё ещё растёт. Кварацхелия в возрасте 21 года не подавал таких уж больших надежд, играя за казанский «Рубин» — посредственную российскую команду из местной лиги, считающейся второстепенным европейским турниром. Это не те исходные данные для приобретения игрока, который сразу окажется в числе самых разрушительных атакующих сил в мире.

[...] Через девять месяцев после его прихода каждый соперник «Наполи» знает, что нужно преуспеть там, где многие другие потерпели неудачу — найти способ обезвредить Хвичу Кварацхелию. Соперникам нужно вывести из зоны комфорта внезапную сенсацию «Наполи», звезду, у которой на ладони вся Италия и Европа», — сказано в материале New York Times.