Канчельскис рассказал, что его сыну отказали в работе в Англии из-за отца в сборной России

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис рассказал, что его сын Андрей не может устроиться на работу в Англии, так как отец выступал за сборную России.

«Сейчас в Дубае вот виделись. Также езжу в Англию, меня приглашают то из «Манчестера», то из «Эвертона». До коронавируса последний раз был. В принципе, ездил туда раз в полгода, а сейчас сложно. Все ополчились против русских. Произошла даже такая ситуация: сын Андрей ушел из компании одной, ищет работу, и там ему сказали, что ваш папа играл за сборную России, поэтому шансов нет.

Да, и то, что он родился в Англии и у него английский паспорт, никого не волнует. Потом у него фамилия Канчельскис — не русская, а литовская. В моём паспорте написано, что я родился на Украине. Они географию не знают, кроме Англии, ничего не видят», — приводит слова Канчельскиса «РИА Новости Спорт».