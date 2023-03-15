Канчельскис рассказал, что его сыну отказали в работе в Англии из-за отца в сборной России

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис рассказал, что его сын Андрей не может устроиться на работу в Англии, так как отец выступал за сборную России.
«Сейчас в Дубае вот виделись. Также езжу в Англию, меня приглашают то из «Манчестера», то из «Эвертона». До коронавируса последний раз был. В принципе, ездил туда раз в полгода, а сейчас сложно. Все ополчились против русских. Произошла даже такая ситуация: сын Андрей ушел из компании одной, ищет работу, и там ему сказали, что ваш папа играл за сборную России, поэтому шансов нет.
Да, и то, что он родился в Англии и у него английский паспорт, никого не волнует. Потом у него фамилия Канчельскис — не русская, а литовская. В моём паспорте написано, что я родился на Украине. Они географию не знают, кроме Англии, ничего не видят», — приводит слова Канчельскиса «РИА Новости Спорт».
- 15 марта 2023
-
11:45
-
11:27
-
11:17
-
10:57
-
10:57
-
10:51
-
10:28
-
10:24
-
10:10
-
10:06
-
10:00
-
09:56
-
09:54
-
09:32
-
09:30
-
09:08
-
09:00
-
08:54
-
08:30
-
07:17
-
05:51
-
05:51
-
05:40
-
03:46
-
03:32
-
03:18
-
03:05
-
02:55
-
02:48
-
02:37
-
02:30
-
02:27
-
02:25
-
01:48
-
01:20