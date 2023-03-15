Гендиректор «Интера»: посмотрим, что принесёт жребий ЛЧ. Мы должны быть хорошо готовы
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Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта после выхода своей команды в четвертьфинал Лиги чемпионов ответил на вопрос о предпочтительном жребии на следующей стадии турнира.
«С одной стороны, нам нужен очень престижный соперник, а с другой — наилучшая возможность выхода в следующий раунд. Посмотрим, что для нас приготовит жеребьёвка.
Лига чемпионов — это турнир на вылет, а не настоящий чемпионат, поэтому мы должны быть хорошо готовы к одной конкретной игре, чтобы пройти дальше, а также нам необходима удача», — приводит слова Маротты Sky Sport Italia.
На стадии 1/8 финала Лиги чемпионов «Интера» по сумме двух матчей оказался сильнее «Порту» со счётом 1:0.
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