Спаллетти — о ЛЧ: моя команда не боится никого, но сначала мы должны пройти «Айнтрахт»

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Айнтрахтом». Первая встреча, проходившая в Германии, завершилась гостевой победой «Наполи» со счётом 2:0.

«Перед нами стоит большой вызов, потому что его можно сравнить с первым финалом нашего сезона. Он может многое определить для команды, стать частью истории этого клуба. Не думаю, что это давит на команду, мы видели это уже несколько раз в текущем сезоне. Мы не испытываем головокружение от успехов. Я уверен в силе игроков, которые ещё раз покажут тот уровень, что они нам всегда демонстрировали.Конечно, так как это почти финал, я хочу видеть голодную команду, которая хочет добиться результата.

Игра против команд с громкими именами в Европе? Думаю, моя команда, учитывая то, что она показывает мне каждый день, не боится никого. Но пока нам не нужно думать о Лиге чемпионов в целом, мы должны победить завтра вечером. «Айнтрахт» прошёл через группу с очень сильными командами. В прошлом году они выиграли в Барселоне. Мы полностью уважаем их уровень и работу Гласнера. Мы знаем, что это будет очень тяжёлый и очень трудный матч. Думать о следующих раундах было бы самонадеянно, и это не наш образ мыслей», — приводит слова Спаллетти Сalciomercato.com.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Наполи» и «Айнтрахтом» состоится сегодня, 15 марта, в Неаполе. Начало — 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.