«Ахмат» — «Краснодар»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 15:00 мск

В матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России встретятся грозненский «Ахмат» и «Краснодар». Команды будут играть на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым (Ростов-на-Дону). Начало игры — в 15:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Ахмат» в матче первого этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России обыграл «Уфу» со счётом 2:1. «Краснодар» вылетел из Пути РПЛ, уступив по сумме двух матчей московскому ЦСКА (1:3).

В первом круге нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги «Ахмат» на выезде победил «Краснодар» со счётом 3:2. В составе грозненской команды отличились Бернард Бериша (с пенальти), Артём Тимофеев и Иван Олейников. У «Краснодара» голами отметились Эдуард Сперцян и Михайло Баньяц.