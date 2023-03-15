«Ахмат» — «Краснодар»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 15:00 мск

В матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России встретятся грозненский «Ахмат» и «Краснодар». Команды будут играть на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым (Ростов-на-Дону). Начало игры — в 15:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
«Ахмат» в матче первого этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России обыграл «Уфу» со счётом 2:1. «Краснодар» вылетел из Пути РПЛ, уступив по сумме двух матчей московскому ЦСКА (1:3).
В первом круге нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги «Ахмат» на выезде победил «Краснодар» со счётом 3:2. В составе грозненской команды отличились Бернард Бериша (с пенальти), Артём Тимофеев и Иван Олейников. У «Краснодара» голами отметились Эдуард Сперцян и Михайло Баньяц.
- 15 марта 2023
-
13:16
-
13:10
-
13:10
-
13:00
-
12:54
-
12:52
-
12:45
-
12:25
-
12:24
-
12:10
-
12:05
-
12:00
-
12:00
-
11:56
-
11:55
-
11:49
-
11:45
-
11:27
-
11:17
-
10:57
-
10:57
-
10:51
-
10:28
-
10:24
-
10:10
-
10:06
-
10:00
-
09:56
-
09:54
-
09:32
-
09:30
-
09:08
-
09:00
-
08:54
-
08:30