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Объявлены судейские назначения на матчи 20-го тура РПЛ

Объявлены судейские назначения на матчи 20-го тура РПЛ
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Российский футбольный союз (РФС) объявил судейские назначения на матчи 20-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Центральную игру тура, ЦСКА — «Зенит», обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым.

«Оренбург» – «Спартак»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Валерий Данченко, Владислав Назаров; резервный судья – Михаил Черемных; VAR – Алексей Сухой; AVAR – Николай Ерёмин; инспектор – Андрей Бутенко.

«Урал» – «Динамо»: судья – Алексей Амелин, ассистенты судьи – Максим Ковалёв, Алексей Воронцов; резервный судья – Евгений Галимов; VAR – Игорь Панин; AVAR – Андрей Образко; инспектор – Алексей Тюмин.

«Факел» – «Сочи»: судья – Артём Любимов, ассистенты судьи – Рашид Абусуев, Кирилл Большаков; резервный судья – Иван Абросимов; VAR – Иван Сиденков; AVAR – Адлан Хатуев; инспектор – Сергей Зуев.

«Локомотив» – «Краснодар»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Андрей Веретешкин, Рустам Мухтаров; резервный судья – Павел Шадыханов; VAR – Василий Казарцев; AVAR – Александр Богданов; инспектор – Фейзудин Эрзиманов.

«Химки» – «Ростов»: судья – Владимир Москалёв, ассистенты судьи – Дмитрий Жвакин, Роман Милюченко; резервный судья – Иван Сиденков; VAR – Сергей Чебан; AVAR – Дмитрий Чельцов; инспектор – Александр Гвардис.

«Крылья Советов» – «Ахмат»: судья – Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи – Егор Болховитин, Дмитрий Ермаков; резервный судья – Константин Аверьянов; VAR – Павел Шадыханов; AVAR – Николай Богач; инспектор – Александр Колобаев.

«Пари НН» – «Торпедо»: судья – Евгений Турбин, ассистенты судьи – Арам Петросян, Хамид Талаев; резервный судья – Сергей Куликов; VAR – Анатолий Жабченко; AVAR – Денис Березнов; инспектор – Александр Гончар.

ЦСКА – «Зенит»: судья – Сергей Карасёв, ассистенты судьи – Алексей Лунёв, Роман Усачев; резервный судья – Алексей Сухой; VAR – Сергей Иванов; AVAR – Игорь Демешко; инспектор – Сергей Мацюра.

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