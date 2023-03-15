Нидерландский игрок «Урала» Влут резко высказался о введении Fan ID в России

Нидерландский полузащитник «Урала» Рай Влут высказался на тему внедрения Fan ID в Российской Премьер-Лиге.

«Fan ID — дерьмо. Мы должны играть при полных трибунах. Я не понимаю, зачем нужен этот Fan ID. Большое количество болельщиков на стадионе идёт на пользу всем», — сказал Влут в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Напомним, для посещения матчей Российской Премьер-Лиги во второй части сезона-2022/2023 на всех стадионах требуется наличие персонифицированной карты болельщика. Закон о Fan ID вступил в силу с 1 июня 2022 года. В первой части сезона-2022/2023 матчи Российской Премьер-Лиги с применением Fan ID проходили на стадионах «Екатеринбург Арена», «Нижний Новгород», «Ростов Арена», «Солидарность Самара Арена» и «Фишт», которые, соответственно, являются домашними аренами екатеринбургского «Урала», «Пари Нижний Новгород», «Ростова», самарских «Крыльев Советов» и «Сочи».