Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Ливерпуль. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Роман Ежов: ЦСКА дал пощёчину «Крыльям». В Кубке нам надо как-то ответить

Роман Ежов: ЦСКА дал пощёчину «Крыльям». В Кубке нам надо как-то ответить
Комментарии

Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Роман Ежов высказался о предстоящем матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с московским ЦСКА. Встреча состоится сегодня, 15 марта, на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре. Начало игры — в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«ЦСКА дал пощёчину «Крыльям». В Кубке нам надо как-то ответить. Будем делать всё возможное», — сказал Ежов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА разгромил «Крылья Советов» со счётом 4:0. В составе армейцев отличились Антон Заболотный, Иван Обляков, Фёдор Чалов и Виллиан Роша. Встреча состоялась в Москве 12 марта.

Кубок России в разгаре! ЦСКА едет в Самару, а «Зенит» принимает «Динамо». LIVE Кубок России в разгаре! ЦСКА едет в Самару, а «Зенит» принимает «Динамо». LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023