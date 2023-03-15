Роман Ежов: ЦСКА дал пощёчину «Крыльям». В Кубке нам надо как-то ответить

Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Роман Ежов высказался о предстоящем матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с московским ЦСКА. Встреча состоится сегодня, 15 марта, на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре. Начало игры — в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«ЦСКА дал пощёчину «Крыльям». В Кубке нам надо как-то ответить. Будем делать всё возможное», — сказал Ежов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА разгромил «Крылья Советов» со счётом 4:0. В составе армейцев отличились Антон Заболотный, Иван Обляков, Фёдор Чалов и Виллиан Роша. Встреча состоялась в Москве 12 марта.