«ПСЖ» хочет сохранить Серхио Рамоса, у которого есть предложение из МЛС

«ПСЖ» заинтересован в сохранении Серхио Рамоса. Контракт испанского защитника с парижанами истекает ближайшим летом, и у футболиста на руках есть предложение из американской лиги МЛС. При этом «ПСЖ» планирует сделать Рамосу новое предложение о сотрудничестве, информирует Sport.es.
Отмечается, что 36-летний испанец убедил руководство и тренерский штаб своей игрой в последнее время. Кроме того, Рамос стал получать меньше травм, что позволяет ему стабильно играть. Теперь парижане не горят желанием отпускать Серхио.
Контракт 36-летнего Рамоса с «ПСЖ» истекает ближайшим летом. Он выступает за парижан с 2021 года. Всего испанец сыграл за «ПСЖ» 46 матчей, в которых забил четыре гола и сделал одну результативную передачу. Ранее в СМИ появлялась информация об интересе к нему со стороны «Аль-Насра».
Самые дорогие футболисты по сумме трансферов. Видео:
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