Валерий Газзаев высказался по поводу Fan ID

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев высказался по поводу введения системы Fan ID. По его мнению, паспорта болельщиков полезны при проведении крупных международных турниров, однако в Российской Премьер-Лиге у Fan ID есть множество минусов.
«Я считаю, что Fan ID крайне важен и полезен, когда в стране проводятся крупные международные соревнования, такие как Олимпийские игры или чемпионаты мира. В этом мы сами убедились в 2018 году.
Что касается Fan ID на матчах РПЛ, то здесь много минусов. Клубы перестали зарабатывать на билетах. Их продажа — основной пункт в бюджетах клубов. Каждый стадион обеспечен системой безопасности и без Fan ID. На стадионах много камер, стюардов и сотрудников службы безопасности. Нарушителя можно быстро найти и вывести со стадиона и без Fan ID.
Оформлял ли я себе паспорт болельщика? Ну а у меня разве есть другой вариант попасть на стадион?» — приводит слова Газзаева Sport24.
- 15 марта 2023
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