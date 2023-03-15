«Я не знал, что рекорд принадлежит Месси». Гвардиола – о замене Холанда на 62-й минуте

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола объяснил, почему заменил Эрлинга Холанда в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг» (7:0) во втором тайме. Напомним, норвежский нападающий оформил пента-трик, после чего был заменён. Холанд стал третьим игроком в истории Лиги чемпионов после Лионеля Месси и Луиса Адриано, который забил пять голов в одном матче. Если бы Эрлинг остался на поле, то у него был бы шанс побить этот рекорд.

«Если бы он достиг этого рубежа уже в 22 года, ему было бы скучно до конца жизни. Теперь у него есть цель на будущее. Вот почему я сделал замену. И я не знал, что рекорд принадлежит Месси – мне сказали уже после матча», — приводит слова Хосепа Гвардиолы BT Sport.

Напомним, «Манчестер Сити» разгромил «РБ Лейпциг» по итогам двухматчевого противостояния со счётом 8:1. Команда Гвардиолы вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов.