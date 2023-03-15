«Я не знал, что рекорд принадлежит Месси». Гвардиола – о замене Холанда на 62-й минуте

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола объяснил, почему заменил Эрлинга Холанда в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг» (7:0) во втором тайме. Напомним, норвежский нападающий оформил пента-трик, после чего был заменён. Холанд стал третьим игроком в истории Лиги чемпионов после Лионеля Месси и Луиса Адриано, который забил пять голов в одном матче. Если бы Эрлинг остался на поле, то у него был бы шанс побить этот рекорд.
«Если бы он достиг этого рубежа уже в 22 года, ему было бы скучно до конца жизни. Теперь у него есть цель на будущее. Вот почему я сделал замену. И я не знал, что рекорд принадлежит Месси – мне сказали уже после матча», — приводит слова Хосепа Гвардиолы BT Sport.
Напомним, «Манчестер Сити» разгромил «РБ Лейпциг» по итогам двухматчевого противостояния со счётом 8:1. Команда Гвардиолы вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов.
- 15 марта 2023
-
14:49
-
14:47
-
14:38
-
14:33
-
14:32
-
14:31
-
14:30
-
14:21
-
14:10
-
14:10
-
14:04
-
13:57
-
13:54
-
13:50
-
13:37
-
13:36
-
13:34
-
13:30
-
13:16
-
13:10
-
13:10
-
13:00
-
12:54
-
12:52
-
12:45
-
12:25
-
12:24
-
12:10
-
12:05
-
12:00
-
12:00
-
11:56
-
11:55
-
11:49
-
11:45