Масалитин: посмотрите на Промеса и Малкома. Хочется, чтобы Карраскаль так же играл в ЦСКА

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал вызов полузащитника армейцев Хорхе Карраскаля в сборную Колумбии. Также он выразил надежду, что Карраскаль сможет показывать игру уровня Квинси Промеса из «Спартака» и Малкома из «Зенита».

«Руководству сборной Колумбии виднее, кого вызывать. Если тренер это сделал, значит, Карраскаль им нужен. Не факт, что он будет играть. Если оценивать его нынешнюю форму, то он не большой помощник сборной Колумбии. Возможно, вызов даст ему мотивацию — и Хорхе встрепенётся. Всё-таки вызов в сборную — это эмоциональный толчок. Будем надеяться, что новые эмоции повлияют на его игру, особенно в ЦСКА.

Игру Карраскаля в ЦСКА оцениваю на троечку. И то с большой натяжечкой. Он провёл пять-шесть хороших игр из 19 туров — это совсем мало. Посмотрите на Промеса и Малкома — они в одиночку решают судьбу матча. Хочется, чтобы Карраскаль так же играл в ЦСКА», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Вахтиной.