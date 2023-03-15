Защитник ЦСКА Гаич: победа с «Крыльями» была очень важна, чтобы вернуться на победный путь

Защитник ЦСКА Милан Гаич прокомментировал домашнюю победу над «Крыльями Советов» (4:0) в матче 19-го тура Российской Премьер-лиги.
«Победа в игре с «Крыльями» была очень важна, чтобы вернуться на победный путь. Мы полностью контролировали матч. Забить четыре мяча на таком поле в ворота хорошей команды — тяжёлая задача», — сказал Гаич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
По итогам 19 туров ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги, набрав 32 очка. «Крылья Советов» находятся на 11-й строчке. Самарская команда заработала 20 очков в 19 матчах.
Сегодня, 15 марта, ЦСКА и «Крылья Советов» встретятся в рамках первого матча полуфинала Фонбет Кубка России (Пути РПЛ). Встреча пройдёт в Самаре и начнётся в 17:30 мск.
- 15 марта 2023
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