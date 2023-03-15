«Ахмат» — «Краснодар»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 15:00 мск

В первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России встретятся самарские «Крылья Советов» и московский ЦСКА. Команды будут играть на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы). Начало игры — в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Крылья Советов» в 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России по сумме двух матчей обыграли московское «Динамо» — 3:2. ЦСКА, в свою очередь, оказался сильнее «Краснодара» — 3:1.

Ранее в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА разгромил «Крылья Советов» со счётом 4:0. В составе армейцев отличились Антон Заболотный, Иван Обляков, Фёдор Чалов и Виллиан Роша. Встреча состоялась в Москве 12 марта.