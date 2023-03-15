Депутаты Европарламента призвали УЕФА отстранить Беларусь от Евро-2024 за дружбу с Россией

Депутаты Европарламента требуют отстранить сборную Беларуси от квалификации на Евро-2024. Более 100 европейских депутатов написали совместное письмо президенту УЕФА Александеру Чеферину с соответствующим требованием, информирует Politico. В Европе недовольны тем, что Беларусь поддерживает дружественные отношения с Россией.

«Сам факт участия сборной Беларуси в турнире под эгидой УЕФА позже будет использован Александром Лукашенко и его пропагандистской командой, чтобы доказать, что он хорошо принят в международном сообществе.

Это было бы оскорблением жителей Украины и всех белорусов, которые были вынуждены бежать с родины, а также тех, кто остался в Беларуси и теперь должен жить в страхе», — говорится в письме депутатов Европарламента.