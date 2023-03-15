Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Ливерпуль. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тухель может возглавить мадридский «Реал» в случае увольнения Анчелотти

Тухель может возглавить мадридский «Реал» в случае увольнения Анчелотти
Комментарии

Томас Тухель может возглавить мадридский «Реал» в случае увольнения Карло Анчелотти.

По информации Bild, работа в испанском чемпионате является приоритетным вариантом продолжения карьеры Томаса Тухеля, который активно занимается изучением испанского языка после увольнения из «Челси» в сентябре 2022 года. «Реал» изучает доступные варианты на случай увольнения Карло Анчелотти, и Тухель входит в их число.

Контракт Анчелотти с «Реалом» рассчитан до июня 2024 года, но в последние месяцы в СМИ неоднократно появлялась информация, что специалист может лишиться работы уже по окончании нынешнего сезона, если «Реал» останется без трофеев. Также сообщалось, что у опытного итальянца конфликт с некоторыми игроками, и атмосфера в раздевалке испортилась.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023