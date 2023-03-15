Тухель может возглавить мадридский «Реал» в случае увольнения Анчелотти
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Томас Тухель может возглавить мадридский «Реал» в случае увольнения Карло Анчелотти.
По информации Bild, работа в испанском чемпионате является приоритетным вариантом продолжения карьеры Томаса Тухеля, который активно занимается изучением испанского языка после увольнения из «Челси» в сентябре 2022 года. «Реал» изучает доступные варианты на случай увольнения Карло Анчелотти, и Тухель входит в их число.
Контракт Анчелотти с «Реалом» рассчитан до июня 2024 года, но в последние месяцы в СМИ неоднократно появлялась информация, что специалист может лишиться работы уже по окончании нынешнего сезона, если «Реал» останется без трофеев. Также сообщалось, что у опытного итальянца конфликт с некоторыми игроками, и атмосфера в раздевалке испортилась.
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