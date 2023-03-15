Мхитарян: всегда можно мечтать выиграть Лигу чемпионов, но мы не должны терять голову

Нападающий «Интера» Генрих Мхитарян высказался об ответном матче 1/8 Лиги чемпионов с «Порту» (0:0). Итальянский клуб прошёл в четвертьфинал по сумме двух матчей — 1:0.

«Мы знали, что это будет очень тяжёлый матч. Хочу поздравить своих партнёров по команде. Мы боролись и страдали, и это окупилось. Это то, что мы всегда пытаемся сделать, но иногда у нас не получается. Это была отличная игра, но мы должны быть готовы не только к этой встрече. В следующих матчах нам нужно играть так же. Будем надеяться, что эта победа придаст нам большую уверенность.

Выиграть Лигу чемпионов? Да, всегда можно мечтать, мы тоже хотим сделать всё возможное. Думаю, мы не должны терять голову, потому что впереди два очень сложных матча, так как все команды в четвертьфинале отличные», — приводит слова Мхитаряна Sky Sport Italia.

Видео: Сенсации группового этапа Лиги чемпионов.