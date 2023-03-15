Алдонин: у «КС» будет другой настрой на ЦСКА. Реваншистские настроения никто не отменял

Бывший футболист сборной России Евгений Алдонин высказался о предстоящем матче 1/2 финала Фонбет Кубка России (Пути РПЛ), в котором «Крылья Советов» сыграют на своём поле с московским ЦСКА. Напомним, накануне команды встречались в чемпионате России, и та игра завершилась разгромной победой армейцев со счётом 4:0.
«Кубковая игра ЦСКА с «Крыльями» будет отличаться от той, которая была в чемпионате. В прошедшей игре всё было решено в первом тайме — счёт был 3:0, но нужно учитывать погодные условия. В этот раз самарцы дадут бой. К тому же ЦСКА будет непросто настроиться на этот матч после крупной победы. У «Крыльев» будет совсем другой настрой — реваншистские настроения никто не отменял. Это будет принципиальный матч», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алексеем Мироновым.
- 15 марта 2023
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