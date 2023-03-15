Агент Бальде объяснил, почему игрок опубликовал эмодзи клоуна после матча «Спартака»

Фредерико Пасторелло, агент 27-летнего сенегальского форварда «Спартака» Кейта Бальде, высказался о посте футболиста в социальной сети. Бальде опубликовал эмодзи клоуна, и многие болельщики посчитали, что это ответ главному тренеру клуба Гильермо Абаскалю, который заявил, что футболист не получает игровое время, потому что проигрывает конкуренцию.

«Эмодзи — это ответ СМИ в Италии, которые всё время занимаются спекуляциями и причиняют вред семье Кейта. Данная публикация не имеет никакого отношения к футболу!» — сказал Пасторелло в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Бальде перешёл в «Спартак» в августе 2022 года. В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги футболист провёл лишь два матча в составе «Спартака», не отметившись результативными действиями. Также нападающий не смог отличиться в двух матчах Фонбет Кубка России.