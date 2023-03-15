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Игрок «Спартака» Бальде опубликовал эмодзи клоуна после слов Абаскаля

Игрок «Спартака» Бальде опубликовал эмодзи клоуна после слов Абаскаля
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Нападающий московского «Спартака» Кейта Бальде опубликовал неоднозначный пост в своих соцсетях. Накануне главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль ответил на вопрос о непопадании Бальде в состав: «Кто как тренируется, тот столько и играет».

Бальде никак не стал комментировать эти слова, а на следующий день опубликовал три эмодзи: говорящая голова, цирк и клоун.

Стоит отметить, что позже Кейта Бальде удалил неоднозначную публикацию из своего аккаунта в «Твиттере».

Бальде перешёл в «Спартак» в августе 2022 года. В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги футболист провёл лишь два матча в составе «Спартака», не отметившись результативными действиями. Также нападающий не смог отличиться в двух матчах Фонбет Кубка России.

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