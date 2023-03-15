Игрок «Спартака» Бальде опубликовал эмодзи клоуна после слов Абаскаля
Поделиться
Нападающий московского «Спартака» Кейта Бальде опубликовал неоднозначный пост в своих соцсетях. Накануне главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль ответил на вопрос о непопадании Бальде в состав: «Кто как тренируется, тот столько и играет».
Бальде никак не стал комментировать эти слова, а на следующий день опубликовал три эмодзи: говорящая голова, цирк и клоун.
Стоит отметить, что позже Кейта Бальде удалил неоднозначную публикацию из своего аккаунта в «Твиттере».
Бальде перешёл в «Спартак» в августе 2022 года. В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги футболист провёл лишь два матча в составе «Спартака», не отметившись результативными действиями. Также нападающий не смог отличиться в двух матчах Фонбет Кубка России.
Комментарии
- 15 марта 2023
-
14:49
-
14:47
-
14:38
-
14:33
-
14:32
-
14:31
-
14:30
-
14:21
-
14:10
-
14:10
-
14:04
-
13:57
-
13:54
-
13:50
-
13:37
-
13:36
-
13:34
-
13:30
-
13:16
-
13:10
-
13:10
-
13:00
-
12:54
-
12:52
-
12:45
-
12:25
-
12:24
-
12:10
-
12:05
-
12:00
-
12:00
-
11:56
-
11:55
-
11:49
-
11:45
Партнерский контент