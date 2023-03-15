Дармиан: было бы неплохо видеть три команды Италии в 1/4 финала ЛЧ. Желаю удачи «Наполи»

Защитник «Интера» Маттео Дармиан высказался об ответном матче 1/8 Лиги чемпионов между его командой и «Порту» (0:0). Итальянский клуб прошёл в четвертьфинал по сумме двух матчей — 1:0.
«Мы знали, что будет нелегко, были по-спортивному злы и жаждали оправиться после поражения от «Специи». Многое было сказано, это был идеальный вечер. Мы знали, как действовать, и привезли домой очень важный результат. Это был важный этап для всех. Успех зарядил нас отличной инъекцией уверенности, которая должна вести нас вперёд с этого момента и до конца сезона. Теперь мы смотрим в будущее с позитивным настроем и будем бороться с любым соперником. Кстати, было бы неплохо видеть три итальянские команды в четвертьфинале. Желаю удачи «Наполи», — приводит слова Дармиана Sky Sport Italia.
Видео: Сенсации группового этапа Лиги чемпионов.
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