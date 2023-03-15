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«Чемпионат» стал информационным партнёром футбольной Академии Ашота Хачатурянца «Спарта»

«Чемпионат» стал информационным партнёром футбольной Академии Ашота Хачатурянца «Спарта»
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«Чемпионат» и футбольная Академия «Спарта» заключили соглашение о сотрудничестве. В рамках информационного партнерства «Чемпионат» будет рассказывать о всех главных событиях и проектах Академии.

«Спарта» начала свою деятельность в 2022 году и функционирует на личные деньги экс-президента Российской Премьер-Лиги Ашота Хачатурянца. Один из принципов Академии – бесплатное обучение для юных футболистов и полная экипировка обучающихся. Прямо сейчас открыт набор детей от 5 до 10 лет на просмотр. Занятия проводят лицензированные тренеры, у которых есть опыт зарубежных стажировок. Для Академии построен манеж, оборудованный всем необходимым инвентарём.

Руководитель Академии «Спарта» Ашот Хачатурянц:

«Для Академии «Спарта» важно быть открытыми со СМИ. Мы вместе должны развивать детский футбол. Нас радует, что широкая аудитория сможет узнать о последних новостях Академии на портале «Чемпионат»!»

Управляющий директор «Чемпионата», директор по цифровой стратегии Rambler&Co Антон Сучков:

«Партнёрство со «Спартой» – это часть нашей большой стратегии работы с детско-юношеским спортом. Принципы Академии позволяют надеяться, что она не только даст немало выдающихся спортсменов, но и поможет развиваться сильным личностям».
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