Гришин: перед кубковой игрой с «Крыльями» ЦСКА психологически в более выгодном положении

Бывший тренер академии ЦСКА Александр Гришин высказался о предстоящем матче 1/2 финала Фонбет Кубка России (Пути РПЛ), в котором «Крылья Советов» сыграют на своём поле с московскими армейцами. Напомним, накануне команды встречались в чемпионате России, и та игра завершилась разгромной победой армейцев со счётом 4:0.
«Победа ЦСКА над «Крыльями Советов» в Премьер-Лиге в психологическом плане скажется на кубковом матче. ЦСКА провёл очень хорошую игру и по всем статьям обыграл «Крылья», поэтому психологически находится в более выгодном положении. Такое поражение «Крыльев» очень сильно бьёт по самолюбию, у них будет комплекс, что их только три дня назад обыграли 4:0.
Но это будет совсем другой матч: ЦСКА будет играть не дома, а на выезде. «Крылья» же при своих болельщиках и на родном стадионе. Как мне кажется, игра будет хорошей и интенсивной. Результат будет зависеть от того, кто лучше подготовится и восстановится, ведь будут только восстановительные и предыгровые тренировки», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
- 15 марта 2023
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