«Краснодар» был близок к трансферу Осимхена за € 12 млн в 2019 году
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Лучший бомбардир текущего сезона Серии А Виктор Осимхен был близок к переходу в «Краснодар» в 2019 году. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«Краснодар» вёл переговоры с «Шарлеруа», где тогда играл Виктор, с октября 2018 года. Цена потенциального трансфера постоянно увеличивалась, но к лету 2019 стороны согласовали трансфер за € 12 млн. Осимхена этот вариант тоже устроил, однако в этот момент появился «Лилль» и перебил предложение краснодарского клуба», — добавил источник «Чемпионата».
Помимо «Краснодара», интерес к Осимхену тем летом проявляли ЦСКА и «Спартак».
В текущем сезоне Осимхен провёл 22 матча в чемпионате Италии в составе «Наполи» и забил 19 голов. Также на его счету четыре голевые передачи.
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