«Локомотив» продлил контракт с голкипером Никитой Матюниным
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Голкипер московского «Локомотива» Никита Матюнин продлил контракт с клубом. Новое соглашение будет действовать до конца сезона-2024/2025. Об этом сообщил официальный сайт «Локомотива».
«Прежде всего хотелось бы поблагодарить тренерский штаб и руководство «Локомотива» за доверие. Очень рад продлить сотрудничество с клубом, в котором нахожусь с шести лет. Также хочу поблагодарить своих родных и близких за их поддержку и веру в меня», — сказал Матюнин.
Никита Матюнин является воспитанником «Локомотива». В текущем сезоне 18-летний голкипер провёл 17 матчей за молодёжную команду, шесть из которых отыграл на ноль.
«Локомотив» занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 19 очков за 19 матчей.
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