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ЭСК: судья Любимов правильно засчитал гол «Краснодара» в ворота «Динамо»

ЭСК: судья Любимов правильно засчитал гол «Краснодара» в ворота «Динамо»
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Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) вынесла решение по матчу 19-го тура РПЛ «Краснодар» — «Динамо» (3:1). Москвичи обратились в комиссию с просьбой рассмотреть решение судьи Артёма Любимова засчитать гол в ворота «Динамо» на 67-й минуте игры.

«Решение комиссии: судья правильно засчитал взятие ворот команды «Динамо» на 67-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что в момент удара по воротам игроком атакующей команды «Краснодар» №20 Кади Борхесом его партнёр по команде №90 Дэвид Мозес, находящийся за линией «вне игры», по мнению всех членов комиссии, не влиял на возможность вратаря играть в мяч, так как не находился на линии обзора вратаря, который видел момент удара, не делал попыток сыграть в мяч, который летел по высокой траектории в дальний от вратаря угол ворот.

Комиссия считает, что линию обзора вратарю в момент удара соперником по воротам перекрывали партнёры вратаря №6 Роберто Фернандес и №17 Матиас Норманн, что и повлияло на возможность вратаря своевременно среагировать на этот удар. В связи с этим комиссия единогласно поддерживает решение судьи засчитать взятие ворот», — сказано в тексте решения на официальном сайте РФС.

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