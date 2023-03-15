«Ахмат» — «Краснодар»: Тимофеев удалён на 39-й минуте

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В эти минуты проходит матч второго этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встречаются грозненский «Ахмат» и «Краснодар». Команды играют на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым (Ростов-на-Дону). «Краснодар» выигрывает со счётом 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 39-й минуте прямую красную карточку получил полузащитник «Ахмата» Артём Тимофеев. Он воткнулся шипами в колено Эдуарда Сперцяна.

Ранее на 27-й минуте счёт открыл нападающий «Краснодара» Мозес Кобнан. Он точно пробил в дальний угол с линии штрафной.

«Ахмат» в матче первого этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России обыграл «Уфу» со счётом 2:1. «Краснодар» вылетел из Пути РПЛ, уступив по сумме двух матчей московскому ЦСКА (1:3).