«Ахмат» — «Краснодар»: Кривцов увеличил преимущество гостей на 60-й минуте

В эти минуты проходит матч второго этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встречаются грозненский «Ахмат» и «Краснодар». Команды играют на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым (Ростов-на-Дону). «Краснодар» выигрывает со счётом 2:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 60-й минуте полузащитник Никита Кривцов забил второй мяч «Краснодара». Он вошёл в штрафную с левого края и пробил из-под защитника точно в дальний нижний угол ворот.

Ранее на 27-й минуте счёт открыл нападающий «Краснодара» Мозес Кобнан. Он точно пробил в дальний угол с линии штрафной. С 39-й минуты «Ахмат» играет в меньшинстве после прямой красной карточки полузащитнику Артёму Тимофееву.

«Ахмат» в матче первого этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России обыграл «Уфу» со счётом 2:1. «Краснодар» вылетел из Пути РПЛ, уступив по сумме двух матчей московскому ЦСКА (1:3).