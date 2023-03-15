«Крылья Советов» — ЦСКА: стартовые составы команд на матч 1/2 финала Кубка России

Самарские «Крылья Советов» и московский ЦСКА назвали составы на первый матч 1/2 финала Фонбет Кубка России (Пути РПЛ). Команды будут играть на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы). Начало игры — в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Составы команд:

«Крылья Советов»: Ломаев, Рассказов, Евгеньев, Солдатенков, Бейл, Костанца, Витюгов, Ежов, Гарре, Цыпченко, Писарский.

ЦСКА: Тороп, Гаич, Набабкин, Зделар, Мойзес, Обляков, Мендес, Кучаев, Медина, Чалов, Заболотный.

«Крылья Советов» в 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России по сумме двух матчей обыграли московское «Динамо» — 3:2. ЦСКА, в свою очередь, оказался сильнее «Краснодара» — 3:1.