«Непобедимых команд не бывает». Силкин — о шансах «Динамо» в кубковой игре с «Зенитом»

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин высказался о предстоящем матче бело-голубых с «Зенитом» в Фонбет Кубке России.
«Это кубковая игра, а кубковые игры стоят особняком. Конечно, фаворит — «Зенит». Они играют дома, и положение дел у них совершенно другое, нежели у «Динамо». Игра есть игра, Кубок есть Кубок — всё будет выясняться на поле.
Верю ли я в победу «Динамо»? Непобедимых команд не бывает, любая команда проигрывает. Всё зависит от подготовки, настроя и удачи. Если смогут нейтрализовать атаку «Зенита», то какие-то шансы будут. Всё зависит от «Динамо», — сказал Силкин с беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
Сегодня, 15 марта, состоится матч 1/4 финала Фонбет Кубка России (Путь регионов), в котором встретятся петербургский «Зенит» и московское «Динамо». Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск.
- 15 марта 2023
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