«Зенит» — «Динамо»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:00 мск

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Сегодня, 15 марта, состоится матч второго этапа 1/4 финала Фонбет Кубка России Пути регионов, в котором «Зенит» примет московское «Динамо». Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток главного арбитра Евгения Кукуляка прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Предыдущую встречу Кубка России команда Сергея Семака проводила в рамках первого этапа 1/4 финала Пути регионов, когда встречалась с ульяновской «Волгой». Гостевой матч завершился уверенной победой сине-бело-голубых со счётом 3:0.

Московское «Динамо» оказалось в Пути регионов по итогам двухматчевого противостояния Пути РПЛ с «Крыльями Советов». Команда Славиши Йокановича уступила самарцам по сумме двух игр со счётом 2:3.