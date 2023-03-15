«Зенит» — «Динамо»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:00 мск

Сегодня, 15 марта, состоится матч второго этапа 1/4 финала Фонбет Кубка России Пути регионов, в котором «Зенит» примет московское «Динамо». Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток главного арбитра Евгения Кукуляка прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Предыдущую встречу Кубка России команда Сергея Семака проводила в рамках первого этапа 1/4 финала Пути регионов, когда встречалась с ульяновской «Волгой». Гостевой матч завершился уверенной победой сине-бело-голубых со счётом 3:0.
Московское «Динамо» оказалось в Пути регионов по итогам двухматчевого противостояния Пути РПЛ с «Крыльями Советов». Команда Славиши Йокановича уступила самарцам по сумме двух игр со счётом 2:3.
- 15 марта 2023
-
17:49
-
17:32
-
17:22
-
17:17
-
17:11
-
17:09
-
17:03
-
17:00
-
16:58
-
16:53
-
16:45
-
16:38
-
16:30
-
16:30
-
16:20
-
16:19
-
16:10
-
16:05
-
16:01
-
15:41
-
15:33
-
15:29
-
15:25
-
15:23
-
15:20
-
15:10
-
15:10
-
15:07
-
15:00
-
14:49
-
14:47
-
14:38
-
14:33
-
14:32
-
14:31