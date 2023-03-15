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Осинькин: надеемся, что в матче с ЦСКА мы получим преимущество

Осинькин: надеемся, что в матче с ЦСКА мы получим преимущество
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился ожиданиями от полуфинального матча Пути РПЛ Фонбет Кубка России с ЦСКА.

«У нас непростой календарь. Пять подряд игр с очень статусными и сильными соперниками. В прошлой игре было видно, что некоторым игрокам нужна пауза, отдых. Мы надеемся, что сегодня будет игра, где мы получим определённое преимущество», — цитирует Осинькина пресс-служба клуба.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Ранее в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА разгромил «Крылья Советов» со счётом 4:0. «Крылья Советов» в 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России по сумме двух матчей обыграли московское «Динамо» — 3:2. ЦСКА, в свою очередь, оказался сильнее «Краснодара» — 3:1.

«Крылья Советов» — ЦСКА. По-другому не получится «Крылья Советов» — ЦСКА. По-другому не получится
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