Лодыгин — о драке с Дзюбой: была, но потом всё утихло. Обычные рабочие отношения
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Бывший голкипер санкт-петербургского «Зенита» Юрий Лодыгин рассказал о конфликте с нападающим московского «Локомотива» Артёмом Дзюбой, который во время выступлений обоих футболистов за сине-бело-голубых закончился дракой.
«Какие у меня отношения с Артёмом Дзюбой? Никакие. Может, если встретимся, будем общаться, поприветствуем друг друга, поговорим. Но сейчас не общаемся. Драка с ним? Ну да, была. Но потом всё утихло. Были обычные рабочие отношения. Хуже точно ничего не стало. Может, чуть лучше стало», — приводит слова Лодыгина Sport24.
Драка Лодыгина и Дзюбы произошла в 2016 году после поражения «Зенита» в выездном матче РПЛ с «Краснодаром» (1:2). По словам вратаря, зачинщиком драки стал нападающий.
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