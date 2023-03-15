«Реал» — «Ливерпуль»: текстовая онлайн-трансляция игры начнётся в 23:00 мск

Сегодня, 15 марта, состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «Реал» примет «Ливерпуль». Встреча пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Стартовый свисток главного арбитра Феликса Цвайера прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Первая игра между командами завершилась разгромной победой «сливочных» со счётом 5:2. Стоит отметить, что к 14-й минуте подопечные Карло Анчелотти уступали 0:2, но после этого смогли переломить ход встречи, отправив в ворота Алисона Бекера пять мячей.

Перед этой игрой команды провели матчи в рамках своих национальных чемпионатов. Если «Реал» в 25-м туре Ла Лиги одержал уверенную победу над «Эспаньолом» (3:1), то «Ливерпуль» сенсационно уступил аутсайдеру Премьер-лиги — «Борнмуту» (0:1). В следующем туре АПЛ мерсисайдцев ждёт игра с «Фулхэмом», а мадридцам предстоит сыграть в «эль класико» с «Барселоной».