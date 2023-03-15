Пеллегрини — о матче «Бетиса» с «МЮ» в ЛЕ: постараемся изменить счёт этого противостояния

Главный тренер «Бетиса» Мануэль Пеллегрини поделился ожиданиями от предстоящей ответной встречи с «Манчестер Юнайтед» в рамках 1/8 финала Лиги Европы. Первый матч завершился победой «красных дьяволов» — 4:1.

«Я считаю, что в футболе никогда не знаешь, с каким счётом может закончиться игра. Прошлый матч мы играли на выезде. Но здесь, дома, с нашими болельщиками, зная с самого начала, есть все возможности для выхода в следующий раунд.

Мы должны стараться с самой первой минуты выиграть матч и попытаться забить голы, необходимые для прохода в четвертьфинал. А если не получится, то покажем хорошую игру и одержим победу на родном стадионе. Поэтому я верю в свою команду, верю в наших болельщиков, мы пытаемся все вместе изменить счёт в этом противостоянии», — приводит слова Пеллегрини Manchester Evening News.

Ответный матч между «Бетисом» и «Манчестер Юнайтед» состоится завтра, 16 марта. Начало встречи — в 20:45 мск.

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