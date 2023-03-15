Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Ливерпуль. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Пеллегрини — о матче «Бетиса» с «МЮ» в ЛЕ: постараемся изменить счёт этого противостояния

Пеллегрини — о матче «Бетиса» с «МЮ» в ЛЕ: постараемся изменить счёт этого противостояния
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Бетиса» Мануэль Пеллегрини поделился ожиданиями от предстоящей ответной встречи с «Манчестер Юнайтед» в рамках 1/8 финала Лиги Европы. Первый матч завершился победой «красных дьяволов» — 4:1.

«Я считаю, что в футболе никогда не знаешь, с каким счётом может закончиться игра. Прошлый матч мы играли на выезде. Но здесь, дома, с нашими болельщиками, зная с самого начала, есть все возможности для выхода в следующий раунд.

Мы должны стараться с самой первой минуты выиграть матч и попытаться забить голы, необходимые для прохода в четвертьфинал. А если не получится, то покажем хорошую игру и одержим победу на родном стадионе. Поэтому я верю в свою команду, верю в наших болельщиков, мы пытаемся все вместе изменить счёт в этом противостоянии», — приводит слова Пеллегрини Manchester Evening News.

Ответный матч между «Бетисом» и «Манчестер Юнайтед» состоится завтра, 16 марта. Начало встречи — в 20:45 мск.

Новость по теме
«Манчестер Юнайтед» и «Челси» интересен вратарь дортмундской «Боруссии» Грегор Кобель

«Вильярреал» — «Бетис». Обзор матча. Ла Лига 22/23 25-й тур

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023