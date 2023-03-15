Чистяков ошибочно не назначил пенальти в ворота «Химок» в матче с «Факелом»

Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (РФС) рассмотрела обращение «Факела» по эпизодам матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (1:1). Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Комиссия постановила, что Артём Чистяков ошибочно не назначил пенальти в ворота подмосковного клуба. Контакт руки защитника красно-чёрных Петара Голубовича с лицом нападающего «Факела» Хызыра Аппаева является наказуемым, так как защитник сделал неестественное движение рукой в сторону соперника, нарушив правила.

Воронежцы занимают 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 14 очков после 18 матчей. В активе «Химок» 13 очков.

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