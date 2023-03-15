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«Крылья Советов» — ЦСКА: команды не смогли открыть счёт в первом тайме

«Крылья Советов» — ЦСКА: команды не смогли открыть счёт в первом тайме
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Завершился первый тайм проходящего в эти минуты на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре первого матча полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между местными «Крыльями Советов» и московским ЦСКА. Команды не смогли открыть счёт 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ответный матч ЦСКА и «Крыльев Советов» пройдёт в Москве 5 апреля.

Напомним, ЦСКА пробился в полуфинал Пути РПЛ Кубка России, обыграв на предыдущей стадии «Краснодар». Армейцам, победившим в домашнем матче 3:0, не помешало поражение 0:1 в Краснодаре. «Крылья Советов» в четвертьфинале верхней сетки турнира встречались с московским «Динамо», обыграв бело-голубых в первом матче 2:1 и сыграв с ними вничью 1:1 во второй встрече.

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