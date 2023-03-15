Виталий Дьяков: Абаскаль вполне может работать в Серии А

Бывший защитник «Динамо» и «Ростова» Виталий Дьяков считает, что наставник красно-белых Гильермо Абаскаль может возглавить любой топ-клуб из чемпионата Италии.
«Абаскаль вполне может работать в Серии А. Иностранный тренер — там он на слуху. Сейчас Гильермо даёт хороший результат, поэтому в Италию ему попасть проще, чем российским специалистам.
Если «Спартак» идёт на втором месте, то игра складывается хорошо — есть результат. Абаскаль подтягивает молодых, так что во всех аспектах получается и у него самого, и у команды», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Вахтиной.
Напомним, в феврале 33-летний испанец продлил контракт с московским клубом до лета 2025 года. «Спартак» продолжает находиться на втором месте в чемпионате России, отставая на восемь очков от «Зенита».
- 15 марта 2023
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