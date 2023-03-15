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Анчелотти: в ответной игре «Реалу» психологически будет труднее, чем «Ливерпулю»

Анчелотти: в ответной игре «Реалу» психологически будет труднее, чем «Ливерпулю»
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «сливочным» предстоит сыграть с «Ливерпулем». Встреча состоится сегодня, 15 марта, начало — в 23:00 мск. Первая игра завершилась победой мадридского клуба — 5:2.

«Посыл достаточно простой и понятный — нам не нужно делать какие-то расчёты, мы просто должны играть как можно лучше. Мы постараемся войти в игру с первых минут и выступить с максимальной интенсивностью и азартом, чтобы победить. Мы не собираемся играть с учётом того, что у нас уже есть преимущество.

На психологическом уровне я думаю, что игра для нас сложнее, чем для «Ливерпуля». Они должны пройти весь путь, чтобы получить максимум с первой минуты, несмотря ни на что. Результат первого матча в этом аспекте вызывает у нас небольшие сомнения. Мы постараемся открыть счёт с первой минуты, но у нас больше сомнений, чем у соперника», — приводит слова Анчелотти официальный сайт «Реала».

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