Гаврилов: все думали, что «Спартак» фаворит в паре с «Уралом». В итоге — не совсем

Бывший игрок московского «Спартака» Юрий Гаврилов прокомментировал исход первого матча полуфинала Фонбет Кубка России Пути РПЛ, в котором красно-белые дома сыграли вничью с екатеринбургским «Уралом» (1:1). Ответный матч между командами пройдёт 5 апреля в Екатеринбурге.

«Московскому«Спартаку» не хватило мастерства. Может быть, «Урал» играл внимательно — не дал возможности реализовать свои шансы.

Результат первого матча одинаковый для тех и других. Нет никакого преимущества. Перед первой игрой все думали, что «Спартак» будет фаворитом. В итоге — не совсем. Трудно сказать, кто будет фаворитом во втором матче. Игра покажет», — сказал Гаврилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.