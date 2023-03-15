Зуев: Промес читает комментарии болельщиков, это его заряжает и мотивирует

Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Александр Зуев, ранее выступавший за «Спартак», рассказал, что его бывший партнёр по московской команде Квинси Промес читает комментарии болельщиков и заряжается от них мотивацией для игры на высоком уровне.

«Промес сам для себя ищет мотивацию, читает комментарии болельщиков. Кто‑то пишет: «Квинси не забил, он плохой игрок». Тот сразу: «Я выйду и докажу, что я хороший игрок!» Такие моменты его заряжают и помогают оставаться на высоком уровне», — приводит слова Зуева «Матч ТВ».

31-летний Промес в текущем сезоне сыграл 28 матчей за «Спартак» во всех турнирах, отметившись в них 21 забитым мячом и девятью результативными передачами. Нидерландец делит первое место с форвардом «Зенита» Малкомом в гонке бомбардиров РПЛ.